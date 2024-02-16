İstanbul'da vahşice öldürülen "Eros" için yürüdüler

Hayvan Hakları Platformu üyesi ve site sakini Büşra Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, öncelikle tüm sokak hayvanları ve Eros için adalet istediklerini söyledi.



Öztürk, "Hepimizin amacı, sokak canlarımıza destek olup yanlarında olduğumuzu hissettirmek. Tüm dünyada artık bu vahşete 'dur' demek istiyoruz. Savcılık itirazı zaten gerçekleştirdi. Platformumuzdan avukat Merve Hanım da gerekli itirazlarda bulundu. Gönüllüler ve site sakinleri olarak süreci takip edeceğiz." diye konuştu.



Site sakinleri açıklamanın ardından dağıldı.

İZMİR'DE DE HAYVANSEVERLER EROS İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Eros'un katledilmesi İzmir'de de protesto edildi. Karşıyaka'da bir araya gelen hayvanseverler "Sessiz kullara nasıl kıydınız", "Onlar evrenin en günahsızlarıydı" yazılı pankartlar taşıyarak cadde boyunca yürüdü. Hayvanseverlere, sokakta bulunan köpekler de eşlik etti. "Eros için adalet", "Katiller içeri, hayvanlar dışarı" sloganlarıyla yürüyen hayvanseverler adına Avukat Bilge Berk, açıklamada bulundu. "EROS'UN SESİ OLMAK İÇİN BURADAYIZ"



Yürüyüşün sonunda açıklamada bulunan Avukat Bilge Berk, "Geçtiğimiz ay Çiğli'de vicdansızca zehirlenen 13 köpeğimizin sesi olmak için hayvanseverlerle bir araya geldik. Bugün de İstanbul'da bir sitenin asansöründe 6 dakika boyunca işkenceyle öldüren Eros'un sesi olmak için buradayız. Zavallı Eros'u öldüren İbrahim Keloğlan'a hapis cezası istiyoruz. Sokaktaki canlarımıza yapılan şiddete karşı daha ağır cezalar istiyoruz. İndirimsiz ve ertelemesiz hapis cezası istiyoruz" dedi.