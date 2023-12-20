İstanbul’daki kaçak ilaç operasyonunda 3 tutuklama

İstanbul polisi, Sultangazi ve Ümraniye ilçelerinde kaçak ilaç operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul’daki kaçak ilaç operasyonunda 3 tutuklama

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’da düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Sultangazi ve Ümraniye’deki bazı iş yeri ile depolarda, yurt dışından kaçak getirilen, özel saklama koşullarına uymayarak insan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde muhafaza edilen ilaç ürünleri ve tıbbi malzeme bulunduğunu tespit etti.

Teknik ve fiziki takibe başlayan ekipler, depolara gelen motorlu kuryelerin ilaçların dağıtımını sağladığını belirledi.

Çalışmalarını tamamlanmasının ardından söz konusu adreslere eş zamanlı düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi yakaladı.

İş yeri ve depolardaki aramalarda ise hormon, steroid ile testosteron, organ nakli, bağışıklık hastalıkları, tüp bebek, düşük, diyabet ve epilepsi tedavilerinde kullanılan 1 milyon 339 bin 80 adet tablet, kapsül, ampul, flakon ve enjektörlü tıbbi ilaç ele geçirildi.

Cumhuriyet savcılığına çıkartılan 3 şüpheli, buradaki sorguları sonrası sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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