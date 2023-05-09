İstiklal Caddesi terör saldırısının sanıkları hakim karşısında

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince davanın ilk duruşması Marmara Cezaevi'nin karşısındaki duruşma salonunda saat 11.30 sıralarında başladı.

Duruşmada, Ahlam Albashır ile birlikte 15 tutuklu sanık salonda hazır bulundu. 12 sanık ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Duruşmaya 123 şikayetçiden 14'ü katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Ahlam Albashır'ın duruşmada siyah başörtü ile siyah kıyafet ve gri etek giydiği görüldü.

Duruşma sanıkların kimlik tespitinin yapılmasıyla başladı. Sanık Albashır kimlik tespitinde kendini boşanmış ve hiç okula gitmemiş olarak tanıttı. Ahlam Albashır, okumayı bildiğini ama yazmayı bilmediğini belirtti. Diğer sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından sanık savunmalarının alınmasına başlandı.

ALBASHIR, SAVUNMASINI SONRAKİ CELSEDE YAPACAK

Mahkeme başkanı hazırlanan iddianamenin Arapça çevirisinin sanıklara tebliğ edilmediğini belirtti.

Bu nedenle başkan sanık Ahlam Albashır savunmasını iddianame eline ulaştıktan sonra yapabileceğini tercüman aracılığıyla söyledi. Albashır savunmasını bir sonraki celse yapmak istediğini belirterek savunma yapmadı. Mahkeme başkanı diğer sanıkların savunmalarını almaya devam ediyor.

