İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kimdir, partisinden istifa etti mi? İstifa haberlerine açıklık getirdi

Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesi'nde öğretim üyeliğinin ardından, 1992'de yeni kurulan Kocaeli Üniversitesi'nde İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı görevinde bulundu.



Başarılı bir akademisyenlik kariyerinin ardından, 1994 yılındaki yerel seçim sürecinde siyasete girdi ve 1995 yılındaki genel seçimlerde TBMM 20. dönem İstanbul milletvekili seçildi. 21. dönemde Kocaeli, 23 ve 24. dönemlerde İstanbul milletvekili, 54. Hükûmette İçişleri Bakanı, 2007 ile 2015 yılları arasında ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili olarak görev yaptı.



Akşener evli, 1 çocuk annesi, 2 çok sevimli torunun da babaannesidir.