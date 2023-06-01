İYİ Parti Genel Sekreteri Poyraz: 28 Mayıs itibarıyla seçim ittifakı bitmiştir

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Millet İttifakı'nın bir seçim ittifakı olduğunu ve seçimlerin bitmesiyle ittifakın da tamamlandığını söyledi.

Uğur Poyraz, Sözcü Televizyonu'nda yaptığı açıklamada "Bu ittifakın adı seçim ittifakıdır. Seçim bittiği zaman ittifak durumu ortadan kalkar. 28 Mayıs itibarıyla seçim ittifakı bitmiştir." dedi.

Seçim Kanunu'na göre seçimlerin bittiği gün ittifakların sona erdiğini vurgulayan Poyraz, "Bu durum Cumhur İttifakı için de geçerlidir." ifadesini kullandı.

Uğur Poyraz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

''İttifak dediğimiz kavram 2017 referandumundan sonra 2018 seçimleriyle hayatımıza giren ve seçim sırasında oluşturulan bir ilişki modeli. Tekrar altını çiziyorum; seçim sath-ı mailinde oluşturulan bir ilişkin modeli. İlk ittifak modeli de 2018'de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve AK Parti arasındadır, Cumhur İttifakı'dır. Bunun karşılığında cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yüzde 50+1 pozisyonundan kaynaklı İYİ Parti, Demokrat Parti (DP), Saadet Partisi (SP) ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) de seçim ittifakı yapmıştır. Bu kelimeyi de doğru kullanırsak yanlış anlaşılmaların da önüne geçeriz. Bu ilişkinin adı seçim ittifakıdır. 2019'da sadece İYİ Parti ve CHP arasında bir yerel seçimlere ilişkin seçim ittifakı yapılmıştır.

''14 MAYIS GENEL SEÇİMLERİ BİTTİ, İTTİFAK TAMAMLANMIŞTIR''



Daha sonra 6'lı masa olarak tabir edilen güçlendirilmiş parlamenter sistem odağındaki iş birliği masası 26 Ocak tarihinde, yazılı basın açıklamasıyla kendilerini yaklaşan seçimlere ilişkin Millet İttifakı olarak tanımlamıştır. Tekrar söylüyorum bu ittifakın adı seçim ittifakıdır. Seçim bittiği zaman ittifak durumu ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs Genel Seçimleri bitti, ittifak tamamlanmıştır, seçim bitmiştir. Cumhurbaşkanı müşterek adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'a kalan 2. turu için de cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'na ilişkin ittifakın içerisindeki partiler mücadelelerini vermiştir. 28 Mayıs itibarıyla da seçim ittifakı bitmiştir.

''BU CUMHUR İTTİFAKI İÇİN DE GEÇERLİ''

Seçim bittiği gün ittifak biter. Bu Cumhur İttifakı için de geçerli. Cumhur İttifakı da artık bitmiştir. Bundan sonra iktidar partisi olan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne eğer teknik olarak muhalefet partisi olan Milliyetçi Hareket Partisi, HÜDA PAR, DSP diğer bu partiler eğer iktidar partisiyle birlikte hareket etme kararı veriyorlarsa o zaman ilişkilerinin adı da 'Cumhur Koalisyonu' olur. Millet İttifakı da, Cumhur İttifakı da tamamlanmıştır.''

CİHAN PAÇACI: MUHALEFET KENDİ İÇİNDE İŞ BİRLİĞİNE GİDER



Öte yandan 14 Mayıs'ta yapılan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından mazbatasını alan milletvekilleri, TBMM'de kayıt işlemlerini sürdürüyor.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, Meclis'te kaydını yaptırdı. Paçacı, İYİ Parti'nin Millet İttifakı içindeki geleceğine yönelik soruya şu yanıtı verdi:

"İttifak dediğiniz şey bir iş birliğidir. Bundan sonraki süreçte doğal olarak muhalefet partileri kendi içerisinde bir iş birliği içerisine girerler. Bunun adına 'ittifak' da diyebilirsiniz, 'iş birliği' de diyebilirsiniz; ama şu an itibarıyla gündemde iş birliği yapacak herhangi bir konu söz konusu değildir. Ama önümüzdeki dönemlerde buna ihtiyaç duyulursa, yerel seçimler olur, ondan öncesinde bazı yasalarda olur, herhangi bir kıstas koymadan muhalefet partileri kendi içlerinde değerlendirme yaparlar. Şu anda herhangi bir iş birliğini gerektirecek konu yok; ancak olduğunda göreceğiz. Yerel seçimlere 10 ay var, 10 ay çok uzun bir süre.''