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İYİ Parti'li Ağıralioğlu milletvekili olmayacağını duyurdu: Bu vebale ortak olmayacağım

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, 14 Mayıs seçimlerinde yeniden milletvekili olmayacağını açıkladı. Parti teşkilatlarının hissiyatının bilinmesi ve duyulmasını istediğini belirten Ağıralioğlu, "Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım." dedi.

İYİ Parti'li Ağıralioğlu milletvekili olmayacağını duyurdu: Bu vebale ortak olmayacağım
Yavuz Ağıralioğlu: Biz kazanmak için her yolu mübah görmüyoruz
Yavuz Ağıralioğlu: Biz kazanmak için her yolu mübah görmüyoruz Haberi Görüntüle

6'lı masada yaşananlar ve HDP ile ilgili tartışmalara yönelik sert çıkışıyla gündeme gelen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'ndan yeni bir açıklama daha geldi.

Milletvekili adaylığı başvurusunda bulunmadığını belirten Ağıralioğlu, "Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım." dedi.

Basın toplantısına yönelik tepkilere Twitter'dan yanıt veren Ağıralioğlu, "İrademi beyan ettim. İradem nettir ve zamanla anlaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

Parti teşkilatlarının hissiyatının bilinmesi ve duyulmasını istediğini belirten Ağıralioğlu, "Gelen telefonlardan anlıyorum ki kızgın, kırgın, üzgün, hırpalanmış ve kahırlı bir şekilde oy verilecek." dedi. 28'inci dönem milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunmadığının da altını çizen Ağıralioğlu, "Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım. Benim kararım, daha önce ifade ettiğim kendi sözlerimin gereğidir." ifadelerini kullandı.

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