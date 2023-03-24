İYİ Parti'li Ağıralioğlu milletvekili olmayacağını duyurdu: Bu vebale ortak olmayacağım

6'lı masada yaşananlar ve HDP ile ilgili tartışmalara yönelik sert çıkışıyla gündeme gelen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'ndan yeni bir açıklama daha geldi.

Milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunmadığını belirten Ağıralioğlu, "Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım." dedi.



Basın toplantısına yönelik tepkilere Twitter'dan yanıt veren Ağıralioğlu, "İrademi beyan ettim. İradem nettir ve zamanla anlaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

Parti teşkilatlarının hissiyatının bilinmesi ve duyulmasını istediğini belirten Ağıralioğlu, "Gelen telefonlardan anlıyorum ki kızgın, kırgın, üzgün, hırpalanmış ve kahırlı bir şekilde oy verilecek." dedi. 28'inci dönem milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunmadığının da altını çizen Ağıralioğlu, "Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım. Benim kararım, daha önce ifade ettiğim kendi sözlerimin gereğidir." ifadelerini kullandı.