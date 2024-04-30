1 Mayıs tartışması: "Taksim şart değil"

Taksim Meydanı'nı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamındaki kutlamalara kapalı.



İstanbul Valiliği, belirledikleri 40 kutlama noktasına şu ana kadar herhangi bir sendikadan 1 Mayıs kutlaması için başvuru yapılmadığını bildirirken TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, konuya ilişkin NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.



Atalay, kutlamalar için Taksim taleplerinin olmadığını dile getirdi. TÜRK-İŞ'in yönetim kurulunda aldığı kararı aktaran Atalay, "İstanbul'da Maltepe şahane bir meydan. Seneye orada yapacağız." dedi.



Atalay, alanla ilgili bir sıkıntılarının ve taleplerinin hiç olmadığını da vurguladı.



HAK-İŞ: TAKSİM DİYE ISRAR ETMEK İŞÇİYE NE KAZANDIRABİLİR?



Arslan, geçmişte Taksim Meydanı!nda 1 Mayıs etkinliklerini yaptıklarını ifade edip "Ancak orada sadece işçilerin değil bir kısım grupların toplantıları provoke ettiğine şahit olduk." dedi.



Kısıtlamalara itiraz edilmemesi gerektiğinin de altını çizen Arslan, "İlla Taksim demenin gerçekten emek hareketine, işçi hareketine ne kazandırdığını sorgulamak gerekiyor." diye konuştu.



VALİLİKTEN 1 MAYIS AÇIKLAMASI



Valilikten yapılan açıklamada, "Valiliğimizce belirlenen 40 kutlama noktasına şu ana kadar herhangi bir sendikadan 1 Mayıs kutlaması için başvuru yapılmamıştır." ifadesine yer verildi.

