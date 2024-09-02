İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Ankara Caddesi 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi Kantar mevkiinde, Hüseyin Ali C. (54) idaresindeki 45 UU 861 plakalı otomobil ile Tuncay Y. (57) yönetimindeki 35 BMK 730 plakalı otomobil çarpıştı. Sürücülerden Hüseyin Ali C. ile aynı araçtaki Zeliha C, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan diğer sürücü Tuncay Y. ile aynı araçtaki Gülay Y. ve Bekir Y. ise ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cesetler, otopsi için Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan cadde, ekiplerin çalışması sonrası açıldı.

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