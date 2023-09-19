İzmir'deki helikopter kazasında 3. mürettebatın da cansız bedenine ulaşıldı

İzmir’in Menderes ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınına müdahale ederken Tahtalı Barajı'na düşen helikopterdeki 3. personelin de cenazesine ulaşılırken, barajdaki çalışmalar sonlandırıldı.

İzmir'deki helikopter kazasında 3. mürettebatın da cansız bedenine ulaşıldı
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İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Keler Mahallesi yakınlarındaki ormanda, önceki gün saat 14.00 sıralarında çıkan yangına müdahale den yangın söndürme helikopteri saat 22.53'te içerisinde 3 Kırgızistan uyruklu, 1 Türk mürettebat Mehmet Akif Tutuk ile birlikte Tahtalı Barajı'na düşmüştü.

4 mürettebattan biri kendi imkanlarıyla kurtulurken, kayıp 3 personel için Tahtalı Barajı'nda arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Bu sabah saatlerinde üçüncü personelin de cansız bedenine ulaşıldı.

Son çıkarılan kişinin helikopterde görevli Türk personel Mehmet Akif Tutuk olduğu öğrenilirken, barajdaki çalışmalar sonlandırıldı.

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