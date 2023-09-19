İzmir'deki helikopter kazasında 3. mürettebatın da cansız bedenine ulaşıldı

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İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Keler Mahallesi yakınlarındaki ormanda, önceki gün saat 14.00 sıralarında çıkan yangına müdahale den yangın söndürme helikopteri saat 22.53'te içerisinde 3 Kırgızistan uyruklu, 1 Türk mürettebat Mehmet Akif Tutuk ile birlikte Tahtalı Barajı'na düşmüştü.



4 mürettebattan biri kendi imkanlarıyla kurtulurken, kayıp 3 personel için Tahtalı Barajı'nda arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Bu sabah saatlerinde üçüncü personelin de cansız bedenine ulaşıldı.

Son çıkarılan kişinin helikopterde görevli Türk personel Mehmet Akif Tutuk olduğu öğrenilirken, barajdaki çalışmalar sonlandırıldı.