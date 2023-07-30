Jandarma Genel Komutanlığı’ndan “Akbelen” açıklaması

Muğla’daki Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinde, maden sahasının genişletilmek istenmesine yönelik eylemlere ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı’ndan açıklama geldi.



“Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen saha çalışmalarını ve hukuka uygun olarak alınan önleyici tedbirleri engellemek ve provoke etmek isteyen, kolluk kuvvetlerine saldıran ve direnen 40 provokatör ve eylemci şahıs Milas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınmış olup, şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir.” denilen açıklamada, meydana gelen olaylara ilişkin hukuka aykırı davranan jandarma personeli olduğu iddialarını araştırmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bölgeye heyet gönderildiği ifade edildi.

2 PERSONEL AÇIĞA ALINDI



Açıklamada ayrıca, “Milletvekili Mahmut Tanal’ın tahrik edici ve etik olmayan davranışları karşısında, görev yerinden emir ve talimatlara aykırı olarak uzaklaşan iki jandarma personeli de açığa alınmıştır.” bilgisi paylaşıldı.