Jennifer Lopez emekli mi oluyor? "Her şeyimi bu albüme verdim"

Albüm aynı zamanda ünlü şarkıcının zor geçen çocukluk yıllarına, başarısız ilişkilerine ışık tutacak. Hatta yeni albümdeki 13 single’dan 'Dear Ben pt. II' ve 'Midnight Trip to Vegas' isimli şarkılar Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck ile temmuz ayında yaptığı evliliğe gönderme olacak.



Lopez, 2002’deki albümünde de Affleck için 'Dear Ben' isimli bir şarkıya yer vermişti.

FİLM GELİYOR

Öte yandan Lopez yeni albümüne özel "This Is Me… Now: The Film" projesini duyurmuştu. Lopez, filmin senaryosunu ise eşi Ben Affleck ile yazdı. Dijital platformda yayınlanacak olan film ile albüm 16 Şubat 2024'te yayınlanacak.



Filmin yayınlanan tanıtımında Ben Affleck'in yazdığı 24 Kasım 2002 tarihli bir not görülüyor. Notta "Aşk zor ama sen tatlısın. Hediye için teşekkürler. Umarım çiçekleri seversin. Hiç yetmez demiştin. Sana inanıyorum" ifadeleri yer alıyor.

