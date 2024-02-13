Jennifer Lopez emekli mi oluyor? "Her şeyimi bu albüme verdim"

Son yıllarda özel hayatıyla gündemden düşmeyen Jennifer Lopez'in yeni albümüne sayılı gün kaldı. Lopez'in 9. stüdyo albümü 16 Şubat'ta dinleyici ile buluşacak. Lopez, 2002'de çıkardığı ve kariyerinin dönüm noktalarından olan This Is Me… Then'in 22. yılında duyurduğu yeni albümüne This Is Me… Now adını verdi.
54 yaşındaki şarkıcı, yeni albümünün son albümü olabileceğini sinyallerini verdi. Lopez "Açıkçası yeni bir albüm yapıp yapmayacağımdan emin değilim" dedi. Şarkıcı albümünün çok özel olduğunu ve adeta bir "koleksiyon parçası" niteliği taşıyacağını söyledi.
Lopez sözlerine "Benim için bir dönemin sonu ama aynı zamanda yeni bir dönemin başlangıcı gibi hissediyorum. Bu yüzden asla asla demem ama her şeyimi bu albüme verdim" diye devam etti.
YAŞADIKLARINI ANLATACAK
This Is Me… Now, Jennifer Lopez’in son yirmi yılda kat ettiği duygusal, ruhsal ve psikolojik yolculuğu anlatacak. Albümde Lopez’in hayatı ve deneyimleri hakkında şarkılara yer verilecek.
Albüm aynı zamanda ünlü şarkıcının zor geçen çocukluk yıllarına, başarısız ilişkilerine ışık tutacak. Hatta yeni albümdeki 13 single’dan 'Dear Ben pt. II' ve 'Midnight Trip to Vegas' isimli şarkılar Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck ile temmuz ayında yaptığı evliliğe gönderme olacak.
Lopez, 2002’deki albümünde de Affleck için 'Dear Ben' isimli bir şarkıya yer vermişti.
FİLM GELİYOR
Öte yandan Lopez yeni albümüne özel "This Is Me… Now: The Film" projesini duyurmuştu. Lopez, filmin senaryosunu ise eşi Ben Affleck ile yazdı. Dijital platformda yayınlanacak olan film ile albüm 16 Şubat 2024'te yayınlanacak.
Filmin yayınlanan tanıtımında Ben Affleck'in yazdığı 24 Kasım 2002 tarihli bir not görülüyor. Notta "Aşk zor ama sen tatlısın. Hediye için teşekkürler. Umarım çiçekleri seversin. Hiç yetmez demiştin. Sana inanıyorum" ifadeleri yer alıyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Müzik
- N-Life
- N-Life Magazin
- Jennifer Lopez
- N-Life Kültür&Sanat