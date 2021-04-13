Kabine Toplantısı bitti: Yeni önlemler bekleniyor (Ramazan'da tam kapanma olacak mı?)

Son Kabine Toplantısı 29 Mart Pazartesi günü yapılmıştı. Toplantının ardından artan vakalar nedeniyle yeni önlemler alınmıştı.

Vaka artış oranı devam ederken gözler bugün yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrildi.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı gerçekleştirdi.

Kabine, saat 15.26'da bir araya geldi. Toplantı 2 saat 40 dakika sürdü.

Dünkü Bilim Kurulu toplantısında önlemlerin sıkılaştırılması için alternatifli senaryolar üzerinde duruldu ve çeşitli seçeneklerin olduğu öneriler kabineye sunuldu.

HANGİ ÖNLEMLER GÜNDEMDE?



Edinilen bilgilere göre Türkiye, Ramazan ayını geçtiğimiz yıl bahar aylarında alınan tedbirlere benzer uygulamalarla geçirecek.



Alınabilecek önlemler arasında şu seçenekler gündemde:



- Şehirlerarası seyahatin kısıtlanması

- Kamuda esnek çalışmaya geçilmesi, özel sektörde ise uzaktan çalşımanın teşvik edilmesi



- 8 ve 12. sınıflar dışında uzaktan eğitime geçilmesi

-Anaokulu ve kreşlerin kapatılması



- 20 yaş altı ve 65 yaş üstünün sokağa çıkışları için yeni saat düzenlemesi



- AVM'ler, kuaför, halı saha, spor salonu gibi işletmelerin de kapatılması



- Cezaevlerinde açık görüşlere bir süre izin verilmemesi



Mevcut uygulamada, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yürürlükte.

Market, kasap, fırın gibi yerlere ise 10.00 ile 17.00 saatleri arasında gidilebiliyordu. Yeni kararlarla birlikte bu saatlerde de düzenlemeye gidilebileceği belirtiliyor.



RAMAZAN BOYUNCA HAFTA SONU SOKAK KISITLAMASI



Kabineden 29 Mart tarihinde çıkan karara göre, şu anda 58 ilde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Ramazan ayı boyunca 81 ile yayılacak.



Ülke genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler, yalnızca paket servisle hizmet verebilecek. Ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur gibi etkinliklere de izin verilmeyecek.

SAĞLIK BAKANI KOCA: KABİNE TOPLANTISINDA ALTERNATİFLİ ÖNERİLERİ SUNACAĞIZ



Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında dün toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Koca, yeni önlemlere ilişkin Bilim Kurulu'nun alternatifli önerilerini Kabine toplantısında sunacaklarını dile getirdi. Türkiye'nin corona virüs salgını boyunca en zor dönemi yaşadığını ifade eden Koca, "Yakın temas ve hareketliliği azaltıcı bir döneme girmek durumundayız" dedi. Bakan Koca ayrıca, Ramazan ayında ilkokul öğretmenlerinin tamamını aşılamak istediklerini söyledi.

"YENİ BİR PİK DÖNEMİ YAŞIYORUZ"



Günlük vaka sayılarının 50 binin üzerine çıkması nedeniyle tam kapanma ya da farklı önlemlerin söz konusu olup olmadığı sorusuna Koca, şu yanıtı vermiştii:



"Bilim Kurulu bugün bu çerçevede, 'Ramazan'ın başlamasıyla birlikte ne gibi tedbirler alınabilir, önerilerimiz neler olabilir' diye genel, kapsayıcı bir şekilde öneri anlamında alternatifli hazırlıklı yaptı. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında kabine toplantısı var. Kabine toplantısında alternatifli önerileri sunmuş olacağız ve Sayın Cumhurbaşkanımız uygun gördüklerini tensipleri halinde açıklarlar."

TÜRKİYE MUTASYONU VAR MI?

