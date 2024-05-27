Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? Gözler Kabine gündemine çevrildi

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Son olarak 20 Mayıs'ta toplanan Kabine'nin yeni toplantı tarihi, gündemde neler olduğunu merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı?

Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? Gözler Kabine gündemine çevrildi

Cumhurbaşkanlığı Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Normal şartlarda her 2 haftada bir yapılan Kabine toplantısı en son geçtiğimiz hafta toplanmıştı. Yapılacak olan yeni Kabine toplantısının gündeminde ise 9. Yargı Paketi ve Kurban Bayramı tatilinin olması bekleniyor. İşte ayrıntılar...

YENİ KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Son Kabine toplantısı 20 Mayıs'ta yapılmıştı.

Normal şartlarda her 14 günde bir gerçekleşen Kabine toplantısının, gelecek hafta 3 Haziran Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? Gözler Kabine gündemine çevrildi - 1

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER OLMASI BEKLENİYOR?

Yapılacak olan yeni toplantısının gündeminde 'nin iç ve dış siyasi politikası ve ekonomik konuların ele alınması bekleniyor.

Toplantının gündem konuları arasında 9. Yargı Paketi maddeleri ve Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması da bekleniyor.

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