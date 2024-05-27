Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? Gözler Kabine gündemine çevrildi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Normal şartlarda her 2 haftada bir yapılan Kabine toplantısı en son geçtiğimiz hafta toplanmıştı. Yapılacak olan yeni Kabine toplantısının gündeminde ise 9. Yargı Paketi ve Kurban Bayramı tatilinin olması bekleniyor. İşte ayrıntılar...



YENİ KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?



Son Kabine toplantısı 20 Mayıs'ta yapılmıştı.



Normal şartlarda her 14 günde bir gerçekleşen Kabine toplantısının, gelecek hafta 3 Haziran Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

