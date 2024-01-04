Kaçak göçmen, göl kıyısında sazlıkların arasında yakalandı

Bursa’nın İznik ilçesinde, 7 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerden 1'i sazlıklar arasında gizlenirken ekipler tarafından yakalandı.

Kaçak göçmen, göl kıyısında sazlıkların arasında yakalandı

İznik İlçe Komutanlığı ekipleri, Çakırca Mahallesi'nde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine İznik Gölü kıyısında arama çalışması başlattı.

Ekipler, sazlıkların arasında gizlenen 1 kişiyi yakaladı. Bu kişinin bölgede 3 kişinin daha olduğunu söylemesi üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve AKUT ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Dronun da kullanıldığı aramada, başka kimseye ulaşılamadı. İfade doğrultusunda, ilçedeki 6 farklı adrese düzenlenen baskında ise 6 kişi daha gözaltına alındı.

Suriye ve Filistin uyruklu olan 7 kaçak , jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

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