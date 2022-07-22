Kadıköy'de metrobüste yangın çıktı, yolcular panikle dışarı atladı

Kadıköy'de Acıbadem Metrobüs Durağı'nda metrobüsün arka kısmında yangın çıktı. Paniğe kapılan yolcular kendilerini dışarı atarken yangın şoför ve yetkililerin müdahalesiyle söndürüldü.

Haberler - İHA 22.07.2022 - 19:38

Kadıköy'de metrobüste yangın çıktı, yolcular panikle dışarı atladı

İlişkili Haberler

'Çayır tırtılı', Balıkesir'deki ayçiçeği tarlalarını da istila etti

'Çayır tırtılı', Balıkesir'deki ayçiçeği tarlalarını da istila etti

Adana'da orman yangını

Adana'da orman yangını

İstanbul Acıbadem'de metrobüsün arka kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Acıbadem Durağı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, durakta duran bir metrobüsün arka kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Metrobüsün arkasından çıkan duman ve alevleri gören yolcular panikle kendilerini dışarı attı.

SEFERLER AKSADI

Metrobüs şoförü ve yetkililer yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etti. Metrobüsün arkasında çıkan yangın müdahale ile kısa sürede söndürülürken seferler bir süreliğine aksadı.

VİDEO: TRENDE YANGIN ÇIKINCA YOLCULAR PENCEREDEN ATLAYARAK KURTULDU

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...