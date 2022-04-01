Kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü

İstanbul Çekmeköy'de bir kişi sokak ortasında bir kadını tekme tokat dövdü.



Olay dün saat 01.00 sıralarında Taşdelen Mahallesi, Şehit Kubilay Caddesi üzerinde meydana geldi.



İddiaya göre, S.G ve F.T sokak ortasında tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.G isimli erkek, kaldırımda oturan F.T'yi tekme tokat dövdü.

ÇEVREDEKİLERİ TEHDİT ETTİ

Gördüğü şiddet sonrası F.T'nin çığlıklarını duyan mahalle sakinleri balkona çıktı. Mahalle sakinlerinin uyarılarını dikkate almayan S.G. tepki gösterenleri de tehdit etti.

"Girin evinize yakarım burayı" diyen saldırgan kadına da "geç eve" diyerek vurmaya devam etti. Tepkiler üzerine S.G. bir süre sonra uzaklaştı. F.T. polisi arayarak şikayetçi oldu.