Kadınlar Günü'nde katledilen Tülay, takipsizlik kararı verildiği gün öldürüldü

"KOCASI HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIK"



Avukat Hatice Çörtük, Tülay Erşahin Yaşar'ın öldürülmeden önce kocası tarafından şiddet gördüğünü belirtti.



Çörtlük, "Bana kocasıyla bir takım problemler yaşadığını ve şiddet gördüğünü söyledi. Bir an önce boşanma davası açmamız gerektiğini düşündüm. 3 Şubat'ta da müvekkilim akşam saatlerinde ağlayarak beni aradı. Çok kötü durumda olduğunu, kocasının öldüresiye dövdüğünü söyledi." dedi.



Çörtlük, KADES uygulamasından polis çağırdığını ve karakola gideceklerini ifade eden Yaşar'ın darp raporu almak için doktora gideceğini dile getirdi.



"Kendisi uzak olduğu için telefonla destek olmaya çalıştım. Karakolda şikayetinden vazgeçirmek için polisler tarafından ikna edilmeye bile çalışılmış." ifadelerini kullanan Çörtlük, "Ben polislerle konuşarak müvekkilimin şikayetçi olacağını ve bu olayın çok ciddi bir şey olduğunu söyledim. Tülay'a da kocası hakkında uzaklaştırma kararı talep etmesini sıkı sıkı tembih ettim. Ardından kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdık." dedi.



Çörtlük şöyle devam etti:



"Bu olayın ardından boşanma davasının hazırlıklarına başladık. Bana, 'Ben katil bir kocanın elinde ölmek istemiyorum' dedi. Boşanma sürecini başlatmak istedik. Olayın üzerinden 2-3 gün sonra ülkemiz de deprem felaketi yaşandı. Tülay'ın ailesi Adıyaman'da yaşadığı için oraya gitmek zorunda kaldı."



"BOŞANMA DAVASI AÇTIK"



Tülay Erşahin'in dayak olayından sonra kocasıyla aynı evde yaşamadığını söyleyen avukat Çörtük, "Ailesini deprem bölgesinden alıp İzmir'e götürdü, o süreçte kocasıyla aynı çatı altında olmadı hiç. Hatta ilk darp olayının olduğu 3-6 Şubat arasında da kocasıyla aynı evde kalmadı." diye anlattı.



Tülay'ın yeğenleriyle birlikte veya yakın arkadaşlarında kaldığını ifade eden Çörtlük, "Boşanma protokolü için kocası Murat'ı ofisime çağırdım. Kocanın normal biri olmadığını o gün anladım. Kocası protokolü imzaladı ve biz 3 Mart günü boşanma davasını açtık." dedi.



5 Mart Pazartesi günü de duruşma tarihinin verildiğini dile getiren Çörtlük, "5 Nisan Avukatlar Günü'nde duruşması olacaktı. Kocasından kurtulacaktı müvekkilim. 7 Mart Salı günü İstanbul'a gelir gelmez beni arayarak geldiğini söyledi. Kendisine yalnız kalmaması ve kocasıyla iletişimini koparması gerektiği yönünde tavsiyelerde bulundum. Müvekkilim Tülay Erşahin maalesef planlı bir şekilde 8 Mart Kadınlar Günü'nde cinayete kurban gitti." diye konuştu.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin "KAĞIT ÜZERİNDE KALAN UZAKLAŞTIRMA KARARI, TÜLAY'I KORUYAMADI"



Yüzde 89 kas hastalığı engeli olmasına rağmen çalışıp ailesine, evine bakan bir kadın olduğundan söz eden Çörtlük, "3 Şubat'taki darp olayından sonra şikayeti sonrasında koca hakkında uzaklaştırma kararı verilerek soruşturma başlatılmıştı. Katledildiği gün bu dosyanın takipsizlik kararıyla kapatıldığını gördük. Bende bunu birkaç gün önce öğrendim. 6284 sayılı (Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu) kanunumuz aslında kuvvetli ama gereği gibi uygulanmadığını düşünüyorum. Kağıt üzerinde kalan uzaklaştırma kararı Tülay'ı koruyamadı." ifadelerini kullandı.