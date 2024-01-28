Kadir Bıyık kimdir? MHP Çifteler Belediye Başkan adayı Kadir Bıyık'ın biyografisi

Kadir Bıyık, 1985 yılında Eskişehir’de doğmuştur. Aslen Eskişehir Çifteler’lidir. İlk ve Orta öğrenimini Çiftelerde Liseyi Hamidiye Öğretmen Lisesinde tamamlamış İstanbul Aydın Üniversitesinden mezun olmuştur. Halen Anadolu Üniversitesinde öğrenimine devam etmektedir.



Milli Güç Unsurları ve Ülke Güvenliği üzerine tez ve akademik çalışmaları olmuştur. 2005-2006 yılları arasında Çifteler Ülkü Ocağı Başkanlığı 2010-2013 yılları arasında Eskişehir Ülkü Ocakları Başkanlığı yapmıştır.



14 Temmuz 2016 tarihinde MHP İl Başkanı olarak göreve getirildi. 21 Mayıs 2017 tarihinde 2. kez İl Başkanı olarak seçilip güven tazelemiştir. 24 Haziran 2018 Milletvekilliği seçimleri için 26 Nisan 2018 tarihinde İl Başkanlığı görevinden istifa edip MHP'den Milletvekili adayı olmuştur.



MHP ve Ülkü Ocakları genel merkezi tarafından düzenlenen Siyaset ve Liderlik Okulu mezunudur. Değişik dergi gazete ve internet sitelerinde makaleleri yayınlanmıştır. 3 dönem ESMİAD yöneticiliği yapmıştır.



2010 yılından itibaren kendi firmasında ticaret yapmaktadır. Evli olan Kadir Bıyık iyi derecede İngilizce bilmektedir. 31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Çifteler Belediye Başkanı olmuştur.