Kadir Şeker'den mesaj var

Tutuklu bulunduğu cezaevinden dün tahliye olan Kadir Şeker'in kendisine güvenip destek olan Türk milletine teşekkür ettiği bildirildi.

Tahliyenin ardından Şeker'in avukatı açıklamalarda bulundu. Kadir Şeker'in sağlık durumunun iyi olduğu ve ailesiyle birlikte olduğunu söyleyen avukat Emre Daylan, bugüne kadar kendisine güvenip destek olan Türk milletine teşekkür ediyor dedi.

Avukat Daylan, sosyal medyada Kadir Şeker adına açılan hesaplarında sahte olduğunu ifade ederek, "Müvekkilim Kadir Şeker'e ait hiçbir Twitter ya da sosyal medya hesabı yoktur. Müvekkilim adına açılmış olan hesapların tamamı sahte hesaplar olup, kesinlikle itibar edilmemesi başta sayın basınımız olmak üzere milletimizden istirham ederim" dedi.

Daylan, "Müvekkilimiz halen cep telefonunu dahi açmamış olup, iletişimi dahi yüz yüze ya da ailesi üzerinden kurmaktayız" diye konuştu.



Konya'da, 5 Şubat 2020'de sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve kararı Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker (22), yeniden yargılandı.

TAHLİYE REDDİNE İTİRAZ



5 Temmuz günü yapılan duruşmada cezası 10 yıl 10 aya düşürülen Şeker'in tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Karara Şeker'in avukatları itirazda bulundu. İtiraz bir üst mahkeme olarak kabul edilen 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

ADLİ KONTROL İLE TAHLİYE

Mahkeme, Kadir Şeker'in, 2 yıl 5 ay 1 gün tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak, Ceza İnfaz Kanunu'na göre Açık Cezaevi'ne geçme süresini doldurduğunu ve Açık Cezaevi'nde bulunan hükümlülerin de Covid-19 salgını nedeniyle 31 Temmuz 2022 tarihine kadar izinli olduğunu belirterek tahliyesine karar verdi.

Yurt dışına çıkış yasağı konulan Kadir Şeker, dün akşam saatlerinde bulunduğu Akşehir Açık Cezaevi'nden tahliye oldu.