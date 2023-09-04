Kahramanmaraş’ta 3,8 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde saat 15.42’de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 11 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kahramanmaraş’ta 3,8 büyüklüğünde deprem | Son depremler

'dan  deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ’ın Göksun ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 15.42’de meydana gelen deprem, 11 kilometre derinlikte gerçekleşti.

6 Şubat’taki Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgede her gün, irili ufaklı depremler kaydediliyor.

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