AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Saat 15.42’de meydana gelen deprem, 11 kilometre derinlikte gerçekleşti.



6 Şubat’taki Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgede her gün, irili ufaklı depremler kaydediliyor.