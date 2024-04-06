Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Kaza Gölsun-Elbistan yolu Yazıköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücü M.R.B’nin kullandığı otomobil Elbistan istikametinden Göksun istikametine seyir halindeyken Yazıköy mevkine geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek Göksun istikametinden Elbistan istikametine seyreden H.G. isimli sürücünün kullandığı otomobile çarptı.

Kazada yabancı uyruklu işçilerden A.B. (30) ve M.E.Ş. (49) olay yerinde hayatını kaybederken, M.R.B. (32), otomobil sürücüsü H.G. (50), H.G. (42) ve M.E.G.(15) yaralandı. Yaralılar Afşin Devlet Hastanesi ve Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.