Bilecik’in Yenipazar ilçesi Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı’na gezmeye giden ikisi kadın beş kişi, yağmurun ardından yükselen sular nedeniyle mahsur kaldı. Gruptaki dört kişi kurtarılırken bir kişinin ise kaybolduğu belirtildi. İhbar üzerine AFAD ve Jandarma ekiplerince kanyonda arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, 2'si kadın 5 kişilik grup kanyona Yenipazar ilçesi tarafından girdi. Bu sırada başlayan aşırı sağanak nedeniyle kendilerine sığınacak bir yer bulan grup üyeleri, yağışın durmasını bekledi.



Sağanağın durmasıyla kanyonda ilerlemeye başlayan gruptakiler, Harmanköy çıkışına geldikleri sırada yükselen suya kapıldı.



Kendi imkanlarıyla sudan kurtulan gruptan Serpil Koç, Harmanköy'e gelerek yardım istedi. Bunun üzerine kanyona giden köylüler, mahsur kalan Alper Yıldızlar, Arda Eyyüpoğlu ve Gülşah Yağcıoğlu'nu kurtardı.



Daha sonra gruptan Ekrem Öztürk'ün kanyondan çıkmadığını fark eden arkadaşları, durumu yetkililere bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine giden jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, kaybolan Öztürk'ün bulunması için çalışma başlattı.



Bu arada kurtulan 4 kişi, tedbir amaçlı 112 Acil Servis ekiplerince Söğüt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

