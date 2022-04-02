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Karadeniz ve Marmara Denizi için fırtına uyarısı

Batı ve Doğu Karadeniz ile Marmara Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.04.2022 - 15:28

Karadeniz ve Marmara Denizi için fırtına uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı 'de rüzgarın yarın sabah saatlerinde doğusu ile öğle saatleri genelinde bölgenin batı ve güneybatısından 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde, Doğu Karadeniz'de ise Rize, Artvin ve Trabzon kıyılarında yine 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın öğle saatlerinden sonra bölgenin batısında, akşam saatlerinde ise doğusunda etkisini kaybetmesi bekleniyor.

 Denizi'nde ise yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı yönlerinden, 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

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