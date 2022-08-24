Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlu'nun adaylığı da güçlü bir ihtimal

"Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" Bu soruya yanıt aranırken 6'lı masada yer alan isimlerden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının güçlü bir ihtimal olduğunu söyledi.

Haberler - NTV Haber 24.08.2022 - 14:08

Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlu'nun adaylığı da güçlü bir ihtimal

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Altılı masadan "ortak aday" mesajı

Altılı masadan "ortak aday" mesajı

6'lı masa beşinci kez toplandı

6'lı masa beşinci kez toplandı

Genel Başkanı , katıldığı bir televizyon programında 6'lı masanın son toplantısında alınan kararları değerlendirdi.

6'LI MASANIN ADAYI KİM OLACAK?

Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı 'nun Cumhurbaşkanı adaylığının da ihtimaller arasında olduğunu dile getirdi.

''ADAYIMIZ, SEÇİM TARİHİ NETLEŞİNCE BELİRLENECEK''

Aday konusunun görüşmede hiç müzakere edilmediğini de ifade eden Saadet Partisi Genel Başkanı, "6 partinin liderleri biz bunu seçim tarihi ilan edildikten sonra adayı ilan edeceğiz" dedi.

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