Kartal'da taksi alev alev yandı

Yangın, saat 19.00 sıralarında Soğanlık Mahallesi, Balıkesir Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki taksinin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören taksi şoförü aracı kenara çekti. Alevler kısa sürede büyüyerek taksiyi tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu.