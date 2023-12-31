Kayak merkezlerinde kar kalınlığı ne kadar?

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü. Kalınlık Kartalkaya'da 70, Uludağ'da sadece 4 santimetre ölçüldü.

Kayak merkezlerinde kar kalınlığı ne kadar?

merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle 'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 143, Palandöken 2'de 124, Ergan'da 122, Hakkari'de 102, 'da 70, Sarıkamış'ta 56, Yıldıztepe'de 25, Erciyes'te 20, Keltepe'de 15, Ilgaz ve Yalnızçam'da 14, Yıldızdağı'nda 13, Yedi Kuyular'da 12, Mersivan'da 10, Çambaşı'nda 8, Kop ve Haserek'te 7, Denizli'de 6, ve 'da 4 santimetre ölçüldü.

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