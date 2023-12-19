Kaybolduğunu söyledi, dünden beri aranıyor

Kayseri’de kaybolduğunu söyleyen kişi, dün akşam saatlerinden beri aranıyor.



Yeşilhisar ilçesinde, dün saat 18.00 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp kaybolduğunu söyledi.



İlçeye bağlı Güzelöz mevkisine sevk edilen AFAD, UMKE, JAK, itfaiye ve sağlık ekipleri, kaybolduğunu iddia eden kişinin bulunması için çalışma başlattı.

AFAD, UMKE, JAK, itfaiye ve sağlık ekipleri kaybolduğunu söyleyen kişiyi arıyor Arama kurtarma köpekleri ve termal droneların da kullanıldığı çalışma dünden beri sürüyor.



Kaybolduğunu belirten kişinin ise kimliğine henüz ulaşılamadı.