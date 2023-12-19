Kaybolduğunu söyledi, dünden beri aranıyor

Kayseri’de dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kaybolduğunu söyleyen kimliği belirsiz kişi ekipleri harekete geçirdi. Kaybolcuğunu belirten kişinin kimlik bilgilerine henüz ulaşılamazken, ekipler arama kurtarma köpekleri ve termal dronelar eşliğinde kayıp kişiyi arıyor.

Kaybolduğunu söyledi, dünden beri aranıyor

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’de kaybolduğunu söyleyen kişi, dün akşam saatlerinden beri aranıyor.

Yeşilhisar ilçesinde, dün saat 18.00 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp kaybolduğunu söyledi.

İlçeye bağlı Güzelöz mevkisine sevk edilen , UMKE, JAK, itfaiye ve sağlık ekipleri, kaybolduğunu iddia eden kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Kaybolduğunu söyledi, dünden beri aranıyor - 1 AFAD, UMKE, JAK, itfaiye ve sağlık ekipleri kaybolduğunu söyleyen kişiyi arıyor

Arama kurtarma köpekleri ve termal droneların da kullanıldığı çalışma dünden beri sürüyor.

Kaybolduğunu belirten kişinin ise kimliğine henüz ulaşılamadı.

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