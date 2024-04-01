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Kayıp çocuğun cansız bedeni 10 gün sonra bulundu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, 10 gün önce dereyi geçerken yükselen suya kapılıp kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu.

Kayıp çocuğun cansız bedeni 10 gün sonra bulundu

'nın Ceylanpınar ilçesi Kırsal Yukarı Durmuş Mahallesi'nde 22 Mart'ta Cırcıp Deresi'nden karşıya geçerken yükselen suya kapılan 13 yaşındaki Davut Kara'nın cesedine, AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sonucunda düştüğü yerin yaklaşık bir kilometre ilerisinde ulaşıldı.

Çocuğun cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kayıp çocuğun cansız bedeni 10 gün sonra bulundu - 1

Dereden karşıya geçerken suyun yükselmesi sonucu mahsur kalan Sadiye Kara (40), Emine Kara (30) ve Yasemin Çalışkan (18) vatandaşlarca kurtarılarak araçlarla Kızıltepe ve Ceylanpınar devlet hastanelerine kaldırılmış, suya kapılan Davut Kara'nın bulunması için çalışma başlatılmıştı.

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