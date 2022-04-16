Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy MHP'den istifa etti

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Haberler - ntv.com.tr - DHA 16.04.2022 - 15:31

Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy MHP'den istifa etti

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MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy disipline sevk edildi

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy disipline sevk edildi

MHP'de geçtiğimiz günlerde parti politikalarına aykırı açıklamaları gerekçesiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilen MHP Baki Ersoy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Ersoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Liderim Sayın Devlet Bahçeli Bey’e ve davama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bağlı ve sadık kalacağım. Disipline sevkimle ilgili kamuoyunda yapılan istismar edici tartışmaların davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf amacıyla partimden bugün istifa ediyorum.''

NE DEMİŞTİ?

Kayseri'de katıldığı televizyon programında enflasyon rakamları ve  ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mustafa Baki Ersoy, vatandaşın enflasyondan muzdarip olduğunu belirterek şunları söylemişti:

''Açıklananın çok üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şeyi yok saydığınızda o problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor.''

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