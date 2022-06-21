Kayseri'de tartıştığı eşini bıçakladı

Kayseri'de bir kişi tartıştığı eşini bıçakladı.



Olay, saat 14.00 sıralarında, Battalgazi Mahallesi Aşkale Çıkmazı Sokak'taki müstakil evde meydana geldi.

Sefer A.(68) ile Suriyeli eşi Fatin A.(55), henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

Sefer A., mutfaktan aldığı bıçakla eşini yaraladı. Fatin A., evden kaçarak komşularından yardım istedi.

GÖZALTINA ALINDI

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı kadını ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Sefer A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.