Kendisini kovalayan sürücüden kaçan çocuk başka bir aracın altında kaldı

Tekirdağ'da bir çocuk panelvan aracın altında kaldı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 1328. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oyun oynayan çocukların birbirlerine attıkları erik, yoldan geçen işçi servisine denk geldi.

Buna sinirlenen sürücü, aracıyla çocukları kovalamaya başladı. Bu sırada yola aniden fırlayan 12 yaşındaki B.K., dönüş yapmak isteyen İ.T. yönetimindeki panelvan araca çarparak düştü. Çocuğu fark etmeyen sürücü, B.K.’nin üzerinden geçti.



Çevredeki vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Vatandaşlar aracı kaldırarak çocuğu aracın altından çıkardı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından B.K. tedavi edilmek üzere Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.