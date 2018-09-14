Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Suriye politikasının değişmesi gerektiğini belirtti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nın konuşmasından satır başları; CHP insanca bir düzenden yanadır. Türkiye açıkça bir çıkmazın içine bilinçli olarak sokuluyor.

Devleti yönetenler eleştiriye açık olmalıdır. Aksi halde orada demokrasi yoktur. İkincisi şeffaflık gerekiyor. Eğer şeffaf değilse orada israf ve yolsuzluk vardır. Son olarak yönetimin denetlenebilir olması gerekiyor.

Tek adam yönetimlerinin özelliklerinden birisi asla hiçbir sorumluluğu kabul etmezler. Herşeyi onlar bilir ama bir hata varsa o da dış güçlerindir. Mercimekten nohuta, samana kadar ithal ediyorsun dış güçler mi sana ithal et dedi.

Bunlar Süleyman Şah Türbesi'ni bile kaçırdılar. Bunun adı ihanettir biliyorum bunun için de dava açacak.

Çıkıp vatandaşa doları bozdurun dediler. Milleti tehdit ettiler. Bunun söyleyen adam yakınlarının Man Adası'ndan getirdiği 15 milyon doların hesabını vermedi.

Vatandaşa doları bozdur diyorsun da yapılan ihaleleri lira üzerinden yürütelim demiyorsun. Türkiye bunların döneminde tefecilere yakayı kaptırdı. Dışarıya 156 milyar dolar içeriye 699 milyar lira o tarihteki kuru baz aldığımızda 408 milyar dolar faiz ödendi.

AVM kiraları lirayla olacak dediler ama köprü geçişleri liraya dönecek demediler. Asıl para onlarda.

Faiz geldi Erdoğan'ı teslim aldı çünkü tefeciler daha güçlü. 18 Ocak'ta Merkez Bankası'nın repo faizi yüzde 8'di dün yüzde 24'ü aştı. Erdoğan Merkez Bankası'ndan şikayetçi, senin şikayet etme gibi bir hakkın yok.

Hemen bir kararname çıkar Varlık Fonuna yaptığın gibi kendini oraya başkan olarak ata. Kendisine önerim var Bilal'i de alsın iyi ok atıyor belki enflasyonu tutturuyor.

Dün itirafta bulundu israf ekonomisinden vazgeçiyoruz diye. Bunu derken kendisine olağanüstü güzel bir uçak almış. Katar şeyhinden hediye dediler. Ben soruyorum Sayın Erdoğan bu uçak kimi uçağı? Satın aldıysan büyük ayıp kaç tane uçak alacaksın ya, satın almadıysan ikinci el uçağı biri sana hediye ettiyse daha büyük ayıp. Türkiye'nin onuruyla kimsenin oynama hakkı yoktur. Türkiye Cumhurbaşkanı hediye uçakla gezemez. Senden 81 milyon adına cevap istiyorum.