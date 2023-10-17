Kılıçdaroğlu: Biz kendi ülkemizde yabancı asker postalı istemiyoruz

Son dakika haberi! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun gündeminde tezkere vardı. Meclis'e gelecek Irak ve Suriye tezkereleri için "Biz kendi ülkemizde yabancı asker postalı istemiyoruz." dedi.

Mücadele edeceklerine değinen Kılıçdaroğlu, "Beraber gideceğiz, beraber mücadele edeceğiz ve bunları göndereceğiz. Ben milli kurtuluş savaşının tarihine ihanet ettirmeyeceğim." diye konuştu.

AMASRA MADEN FACİASI

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:



Bartın ve Amasra'ya gittik. 43 madencimiz hayatını kaybetti. Davaları takip ediyoruz. Ne kadar dikkatli davrandığımızı, ne kadar haklı olduğumuzu insanların haklarının savunulması gerektiğini bu konuda CHP'nin verdiği mücadeleyi de topluma anlatmak zorundayız.

İSRAİL-FİLİSTİN



Yakınımızda İsrail Filistin çatışması var dünyanın gözleri orada. Çocukların yaşlıların kadınların öldürülmesini hiç kimse kabul edemez. Sağduyuya davet etmek bizim de görevimizdir. İsrail'i eleştiren İsrailli aydını yürekten kutluyorum. Biz Filistin halkının kendi topraklarına kavuşmasını istiyoruz. Filistin Halkına yönelik İnsanlık dışı ablukanın kaldırılmasını istiyoruz. Mescidi Aksa başta olmak üzere bütün kutsal mekanlara saygı duyulmasını istiyoruz. Akan kanların durmasını istiyoruz. OBİT dediğimiz Türkiye'nin bölgeye barış getirmesini istiyoruz.

TEZKERE

Meclis'te tezkere görüşülüyor. Terörle mücadele tezkeresi olduğu kamuoyuna sunuluyor. CHP olarak ve doğrudan terör örgütünün saldırısına uğrayan bir kişi olarak teröre her zaman karşı çıktım. Terör bir insanlık suçudur. Terörle mücadele kaçınılmazdır. Terörle mücadele kaçınılmazdır. Ne gerekiyorsa ne isteniyorsa eyvallah. Terörle mücadele konusudan bir tezkere getirdiler. Tezkerede şunları yazıyor. 'TSK'nın gerektiği taktirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi.' ama cümle şöyle bitiyor; 've aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerinin Türkiye'de bulunması.'



Akıl tutulması gibi bir şey. Ben kendi ülkemde kadınıyla erkeğiyle bayrağını vatanı seveniyle kendi ülkemizde mübarek topraklarında yabancı asker postalı istemiyoruz. Biz kendi ülkemizde yabancı asker postalı istemiyoruz. Kendi topraklarına yabancı askerleri davet edip terörle mücadele ayağı altında burada onların bazı müdahalelerine izin vermek vatana ihanettir. Yabancı askerler Türkiye'de neye müdahale edecek.

Yabancı asker geldiğinde Kemal Kılıçdaroğlu olarak yabancı askerlerin önünde bütün CHP'liler olarak duracağız ve onları kovacağız. Beraber gideceğiz, beraber mücadele edeceğiz ve bunları göndereceğiz. Ben milli kurtuluş savaşının tarihine ihanet ettirmeyeceğim.