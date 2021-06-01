Kılıçdaroğlu'ndan Atatürk'e hakarete sert tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Kılıçdaroğlu, konuşmasında Ayasofya Camii'ndeki vaazı Atatürk'e hakaret içeren Yıldırım Beyazıt Camii imamı Mustafa Demirkan'a çok sert sözlerle tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Kendi tarihine hakaret eden birini orada nasıl tutarsınız? Atatürk bizim ortak değerimizdir" ifadelerini kullandı.

NTV 01.06.2021 - 15:07

Kılıçdaroğlu'ndan Atatürk'e hakarete sert tepki
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu konuşmasında Ayasofya Camii'ndeki vaazı Atatürk'e hakaret içeren Yıldırım Beyazıt Camii imamı Mustafa Demirkan'a tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Ayasofya Camii'ni açtılar güzel. Cami'de görev yapan imamların sevgiyi saygıyı hoşgörüyü anlatması lazım. Dert varsa çözüm konusunda toplumu aydınlatması lazım. Biz nasıl tarihimize saygılıysak, camilerde görev yapan imamların da tarihine saygılı olması lazım. Hele hele sevgiyi saygı barışı unutmamaları gerekir" dedi.

Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında şöyle konuştu:

Ayasofya'yı açtınız da Atatürk'e hakaret etmek için mi açtınız? Yahu Atatürk, hayatını bu millet için vermiş. O meczup acaba istanbul'un işgal altında olduğunu biliyor muydu bir dönem...  Bu meczupların geldiği yer "keşke Yunan galip gelseydi" diyenlerin yeridir. Bu kültürden geliyorlar... Kendi tarihine hakaret eden birini orada nasıl tutarsınız.. Atatürk bizim ortak değerimizdir"

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