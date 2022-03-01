Kılıçdaroğlu'ndan hükümete Ukrayna tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Rusya-Ukrayna savaşının olduğu gün Denizli'deydim. Toplantıya girmeden önce TBMM'nin toplanması lazım dedim. Savaşın başladığı gün Erdoğan güvenlik zirvesini topladı.

Güvenlik zirvesi hangi yasaya dayanıyor? Böyle bir kuruluş hiç hatırlamıyorum. Dışişleri Bakanı Kazakistan'da, toplantıya katılmamış. Dış politika görüşülüyor, Dışişleri Bakanı yok. Böyle bir tablo hiç görmedim. Güvenlik zirvesi partinin zirvesi midir, devletin zirvesi midir? Çürüyen bir devlet yapısıyla karşı karşıyayız.

"AK PARTİ SÖZCÜSÜ DEVLET ADINA KONUŞUYOR"

Aynı gün parti sözcüsü açıklama yapıyor. Sen devlet misin? Sen AK Parti'nin sözcüsün. Kalkıyorsun devlet adına konuşuyorsun.

Burnumuzun dibinde savaş var. Güvenlik zirvesi diye bir zirve toplayacaksın, TBMM'yi devre dışı bırakacaksın, Dışişleri'ni devre dışı bırakacaksın, parti sözcüsü devlet adına açıklama yapacak.

ÇEKİMSER OY TEPKİSİ

Erdoğan, 'Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatı reddettiğimizi belirtiyorum' diyor. Doğru mu, doğru. Madem ki dünyanın istikrarına vurulan ağır bir darbe, Avrupa Konseyi'nde niye çekimser davranıyorsun?

MGK'yı toplasaydın böyle zikzaklar çizmezdin. Güvenlik zirvesinde AK Parti Genel Başkanı orada, diğer parti genel başkanları neden yok?

Böylesine olağanüstü bir olayla karşılaştığınızda devletin toplaması gereken ilk kurum MGK'dır. MGK toplansaydı herkes gerçekleri öğrenebilir miydi, öğrenirdi.



Ne kadar işe yaramaz insan varsa toplamışsın; ondan sonra ‘Milli Güvenlik Zirvesi’ diyorsun. Ne güvenlik zirvesi kardeşim."