Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST'e ziyaret

CHP lideri Kılıçdaroğlu, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ'in düzenlendiği Samsun Çarşamba Havalimanı'nı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nu havalimanının VIP girişinde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır karşıladı.



Ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Teknolojiye, bilime yatırım yapmak Türkiye için çok önemli. O alanda üniversitelerin başarı elde etmesi hepimize gurur verecek, bu kadar basit." diye konuştu.



Bir gazetecinin, "Sezgin Tanrıkulu'nun TEKNOFEST ile ilgili olumsuz açıklamaları vardı, siz neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



"Bunları bırakın arkadaşlar. Burada önemli olan şu. Türkiye teknoloji alanında, özellikle savunma sanayi alanında güzel yatırımlar yapıyor. Hepimizin de bu yatırımlara destek vermesi lazım, bu kadar basit bir şey. Yani bu yatırımlara kalkıp da A partisi, B partisi ayrımı yapmak da yanlış. Sonuçta yapan bizim insanlarımız. Burada çalışanlar, üniversitelerde okuyan öğrenciler, bunlar da bizim evlatlarımız. Bizim evlatlarımızın yaptığı başarıları kim gölgelemek isteyebilir."



"İKİTELLİ'DEKİ ESKİ ATÖLYELERİNİ ZİYARET ETTİM"



Gazetecilerin haberi olmadan İstanbul İkitelli'de eski atölyelerini ziyaret ettiğini anlatan Kılıçdaroğlu, “Bu işi getirip A partisi, B partisi şeklinde yaparsanız bu yanlış olur, bunun sürekliliğinin olması lazım. Süreklilik bizim açımızdan değerlidir." dedi.



Bakan Yardımcısı Kacır da Kılıçdaroğlu'na, Milli Teknoloji Hamlesi, Milli Kanatlar gösterisi, TEKNOFEST çalışmaları, Bayraktar TB2, Gökbey, diğer yerli ve milli teknoloji ile üretilen hava araçlarının yanı sıra Türkiye'deki teknoparklar ve girişimcilik ekosistemi hakkında bilgi verdi.



Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 yıldır TEKNOFEST'e destek verdiğini, 3 Eylül Cumartesi günü de alanda olacağını aktardı.



SELÇUK BAYRAKTAR'DAN ZİYARET AÇIKLAMASI



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Teknofest ziyareti ile ilgili Selçuk Bayraktar, "İlk kez gelmiş oldu. Biz geçtiğimiz yıl yine davetimizi yinelemiştik ama beşinci yılında ziyaret etti. Elbette şaşırdım." açıklamasında bulundu.



Bayraktar, ziyarete ilişkin şunları söyledi:



"Genel başkan yardımcıları vakfımıza iftira atmıştı. Biz CHP'li İBB ile birlikte bir yıl kadar çalışma yürüttük, hatta Teknofest düzenledik. Teknofesti CHP'li İBB bizim üstümüze yapmadı, paydaşı oldular. Sağ olsunlar. Ama maalesef genel başkan yardımcıları bize o dönemde 'kamu kaynaklarının bize aktarıldığına dair' iftiralarda bulundu. Sonra kendi belediyeleri bunu mahkemede yalanladı. Mahkemeler de kazanıldı hatta epey bir tazminat aldık. O tazminatları da ahlaklı haber yapacak basın mensupları yetişsin diye iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vermeyi seçtik. T3 Vakfı kimseden bir kuruş bağış kabul etmiyor ama bağışları etik kurallara bağlı basın mensupları yetiştirmek için kullanıyor.



Allah'a şükür Baykar'ın imkanları var. Gelirlerimizin yüzde 90'dan fazlası yurt dışı ihracattan geliyor. Elbette Kılıçdaroğlu'nun kendisinin gelmesi, desteklemesi bizi mutlu eder. Ama kafamızda şöyle bir soru işareti var. Biz sistematik şekilde CHP'li bazı vekillerin hem vakfımıza, hem Baykar'a hem İHA'larımıza, SİHA'larımıza iftira attığını görüyoruz. Ve bunlarla alakalı sessiz kalınıyor. Rahmetli babam da çok rahatsızdı. Yıllar önce bizim fabrikamızı ziyaret ettiği doğru, ben de kendisine saatlerce sunum yaptım. O zaman da kendisi çok etkilenmişti. Ama maalesef biz o samimi tutumu göremiyoruz."

