Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ'a ziyaret

14 Mayıs seçimlerinde yüzde 5,17 ile yaklaşık 3 milyon oy alan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın hangi ittifakı destekleyeceği merak konusu.



Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı'nda yer alan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti.

SİNAN OĞAN KİME DESTEK VERECEK?



İki lider görüşme sonrası kısa birer açıklama yaptı.



Kılıçdaroğlu, ''Kendileriyle gayet güzel verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye'nin sorunlarını dünya sorunlarını bir anlamda masaya yatırdık, değerlendirmelerde bulunduk. Aynı zamanda ben Sayın Genel Başkan'a Millet İttifakı'nın görüşlerini yaptığımız çalışmaları ortak mutabakat metni konusundaki düşüncelerimizi anayasa değişikliği ile ilgili düşüncelerimizle ilgili Sayın Genel Başkan'ı bilgilendirdim. Bazı sorular da sordu Sayın Genel Başkan. Türkiye'nin demokrasiye, dayanışmaya, var olan sorunlarını aşmaya ihtiyacı var. Bu çerçevede Sayın Genel Başkan arkadaşlarıyla görüşecek. Kendi düşüncelerimizi Sayın Genel Başkan'a bütün ayrıntılarıyla aktardık.'' diye konuştu.



Ümit Özdağ ise şunları söyledi:



''Bazı sorularımız vardı onları sorduk. Ayrıntılı olarak cevaplar aldık. Aldığımız cevaplar çerçevesinde biz de yetkili kurumlarımızla değerlendirmeler yapacağız. ATA İttifakı'nı oluşturan diğer siyasi partilerin genel başkanları ile Sayın Sinan Oğan ile de bu toplantıdan önce değerlendirme yapmıştık sonrasında yine değerlendirme yapacağız. Kısa zaman içerisinde Türk kamuoyuyla görüşlerimizi paylaşacağız.''

