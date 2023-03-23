Kılıçdaroğlu'nun "ilk tur" çağrısına İnce'den yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) milletvekili aday adaylığı başvuru süreci sona erdi.



Yaklaşık 3 bin 500 başvurunun yapıldığı CHP'de önemli isimler aday adayı olmadı.



Halk Tv'de katıldığı programda konuşan Milllet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu durumun sebebini açıkladı.

Kılıçdaroğlu, "6 lider olarak yazılı olmamakla beraber sözlü bir mutabakatımız oldu. Bakan olmak isteyenler milletvekili olmayacak. Çünkü parlamentoda dengeler çok hassas olabilir" dedi.

"ELBETTE MEMLEKET PARTİSİ'Nİ ZİYARET EDECEĞİM"



Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile bir araya gelip gelmeyeceği de sorulan CHP lideri, "Ben bütün partilere saygı duyarım. Elbette karar, takdir kendisine aittir. Ama bizim hedefimiz, bizim amacımız birinci turda Millet İttifakı olarak kazanmak. Ben siyasi partileri ziyaret ediyorum. Elbette ki Memleket Partisi'ni de ziyaret edeceğim.

İNCE: KEMAL BEY AĞABEYİMDİR, GENEL BAŞKANIMDIR

Kılıçdaroğlu'nun seçimi ilk turda bitirelim çağrısına İnce ise "100 bin imzayı toplayayım önce Kemal Bey benim ağabeyimdir, genel başkanımdır. Onun sözünü dinler, memnuniyetle de görüşür, konuşurum" yanıtını verdi.

AĞIRALİAOĞLU'NUN SERT ELEŞTİRİLERİ



Kemal Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun, aday belirleme süreci ve CHP-HDP görüşmesine yönelttiği eleştirileri de hatırlatıldı.

Ağıralioğlu'nun bir siyasetçi olarak eleştiride bulunmasının normal olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Ona herhangi bir kırgınlığım yok Artık kavgaları bir tarafa bırakmak zorundayız. Bir siyasal parti 7 milyon oy alıyorsa şimdi biz 7 milyon insanı düşman mı ilan edeceğiz. Hayır. " dedi. Milliyetçilikse hiç kimse endişe etmesin hepimiz milliyetçiyiz" dedi.



Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nda yer alan liderlerle bugün Malatya'da olacaklarını, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da o ziyarete eşlik edeceğini söyledi.

