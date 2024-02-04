Kırgızistan’daki patlamada yaralanan 2 kişi Türkiye’ye gönderildi

Bişkek’teki merkezi ısı ve enerji santralinde önceki gün meydana gelen patlama sonucunda ağır yaralanan 2 kişinin tedavisi sürüyor.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu basın servisi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un talimatı üzerine ağır yaralı 2 kişiyle, 17 Ocak’taki helikopter kazasında yaralanan 2 askerin tedavileri için Türkiye’ye gönderildiği belirtildi.

Yaralıları taşıyan Kırgızistan Cumhurbaşkanlığına ait Tu-154 uçağının Uluslararası Manas Havalimanı’ndan havalandığı aktarılan açıklamada, yaralılara yakınlarının yanı sıra 2 Kırgız doktorun da eşlik ettiği ifade edildi. Yaralılara destek sağlanmasıyla ilgili tüm etkinliklerin cumhurbaşkanının kontrolünde olduğu, yaralıların Türkiye’ye nakledilmesi için finansmanın sağlandığı kaydedildi.

TÜRK DOKTORLAR BİŞKEK’E GELMİŞTİ

Bişkek’teki merkezi ısı ve enerji santralinde dün gece yerel saatle 03.00 sıralarında patlama meydana gelmiş, 2’si ağır 5 kişi yaralanmıştı. Ağır yaralıların vücudunda yüzde 80 yanık olduğu bildirilmişti. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı’nın talebi üzerine, Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nden bugün Bişkek’e doktorlar gelmiş, hastaların durumunu incelemişti.

Türk doktorlar yaralıların, yanıkları olan hastalar için uygun şartların bulunduğu özel bir hastanede tedavi edilmelerinin daha etkili olacağını kaydetmiş, 2 yaralının Türkiye’deki özel hastaneye nakledilmesine karar verilmişti.