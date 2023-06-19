Kızamık vakalarında artış | Bakan Koca: Ölüm yok ancak artış var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de kızamığa bağlı ölümler olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Bakan Koca "Kızamığa bağlı olduğu iddia edilen ölümün nedeni AIDS hastalığı kaynakları çoklu organ yetmezliği" diyerek hastanın 2015 doğumlu ve yabancı uyruklu olduğunu söyledi.



Son yıllarda kızamık vakalarında artış olduğunu belirten Sağlık Bakanı, "Sağlık çalışanlarımızın sürdürdüğü çalışmalar sonucunda ülkemizde kızamık hastalığı tamamen kontrol altına alınmıştı. Ancak, son yıllarda birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yurtdışından gelen vakalara bağlı olarak kızamık vakalarında bir artış olduğu gerçektir." açıklamalarına yer verdi.