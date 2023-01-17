KOMEK Yeni Dönem kayıt tarihleri açıklandı: Başvurular ne zaman, nasıl yapılacak?

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri’nde (ASEM) yeni dönem kayıtları başlıyor.

KAYITLAR 30 OCAK’A KADAR SÜRECEK



Konya merkez ve ilçelerde 73 kurs merkezinde faaliyetlerini sürdüren KOMEK ve ASEM’de yeni dönem kayıtları 17 - 30 Ocak tarihleri arasında www.konya.bel.tr ve www.komek.org.tr adreslerinden yapılabilecek.



YENİ BRANŞLAR KAYIT ALACAK



KOMEK, kursiyerlerine yeni dönem için de yepyeni branşlar hazırladı. Kişisel gelişim, akıllı teknolojiler, sağlıklı yaşam, tarım gibi birçok alanda çeşitlilik gösteren kurslar arasında “Aile Okulu”, “Rasberry Pi Eğitimi”, “Nöropazarlama”, “Karma (Hybrid) Mobil Proglama Geliştirme ve Uyum Eğitimi”, “Laravel”, “Grafoloji”, “Dış Ticarette Mesleki İngilizce”, “Hafıza Teknikleri”, “Ebeveynlere Sınav Danışmanlığı” ve “Kendini Gerçekleştirme” gibi pek çok eğitim programı yer alıyor.





KOMEK’TE UZAKTAN EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR



Yeni dönemde uzaktan eğitim hizmetini de sürdürecek KOMEK, dolu dolu bir sezon geçirmek için her mekânda öğrenmeyi destekliyor. Üç dilde eğitimlerin gerçekleştirildiği uzaktan eğitim hizmetleri, her ülkeden kursiyerin katılımıyla renkli bir eğitim atmosferi sağlıyor. KOMEK’te çevrimiçi ve çevrimdışı eğitimler 14 farklı alanda 98 branşta, 140 grupta planlanıyor.