Komşuya iftara gitti ölümden kurtuldu; 4 kurşun isabet etti

H.D. ve Topkaç, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Polis, olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.



"GENÇLERLE SÜRTÜŞMEMİZ OLDU"



Dernek başkanı Mehmet Topkaç, aktif bir dernek olduklarını ve olay sırasında yakındaki komşusunda iftarda olduğunu ifade ederek, “Gündüz madde kullanımından dolayı çevreye rahatsızlık verildiği haberi geldi. Ben de oraya gittim. Mahallemize ait olmayan bir araç ve gençleri gördüm. Neden burada durduklarını ve ne yaptıklarını sordum. Tabii orada sürtüşmemiz oldu. Daha sonra ayrıldılar. Giderken ‘Akşam görüşürüz’ dediler. Sonra derneğimize geldik. Arkadaşımız iftar hazırlamıştı. Biz de orada iftar yaptığımız sırada silah seslerini duyduk. Dışarıya çıktık, mahallenin gençleri de onlara karşılık verdi. Yaralananlar olmuştu. Eğer koltukta oturmuş olsaydım, röportaj yapacak durumda değildim. Oturduğum yerde mermi kafaya isabet etmişti. Alnın hizasında olacak şekilde gelmiş. Kolluk kuvvetleri araştırıyor. Durum mahkemeye intikal etti.” diye konuştu.