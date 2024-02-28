Kontrolden çıktı, park halindeki otomobile çarpıp devrildi

Kaza, akşam saat 22.00 sıralarında Yeni Mahalle Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde meydana geldi.

A.Ç. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki başka bir otomobile arkadan çarparak kaldırım üzerine devrildi.

Kazada devrilen otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan M.Ç., araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine hemen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen otomobilin içindeki 2 kişi itfaiyenin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden güçlükle kurtarıldı.