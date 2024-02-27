Konya'ya 55,6 kilometre raylı sistem hattı

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, “Hamdolsun hem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz hem de Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, Konya’nın ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla çok önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Sedirler Köprülü Kavşağı da Konya’da trafik akışını düzenleyerek hem şehrimizin çehresini değiştirecek hem de vatandaşlarımıza konforlu bir ulaşım sunuyor” ifadelerini kullandı.



ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI OLARAK KONYA’MIZIN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISI İÇİN 128 MİLYAR 535 MİLYON LİRA YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK



Konya’da geçtiğimiz 22 yıl içerisinde toplamda 128 milyar 535 milyon lira yatırım gerçekleştirildiğini ve Konya’da 167 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun 1.282 kilmetreye çıkarıldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Konya’mızın ulaşım ve iletişim altyapısı İçin 128 milyar 535 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Konya’nın bölünmüş yol uzunluğunu 167 kilometreden 1.282 kilometreye ulaştırdık. 614 kilometre tek yol iyileştirmesi yaptık. Eğiste Hadimi Viyadüğü ile ülkemizin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsünü Konya’da inşa ettik. Bu proje ile Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi’ni kesintisiz bir şekilde birbirine bağlayarak Toroslara adeta bir mühür vurduk. Şu anda devam eden Konya Çevre Yolu, Alacabel Tüneli, Konya-Ereğli-Ulukışla Yolu, Akşehir-Yunak Yolu gibi 8 ayrı karayolu projemiz var. Bunların proje bedeli yaklaşık 26,5 milyar lira. Konya’nın demir yolu ağının güçlenmesi içinde çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren ve Konya-Karaman Hızlı Tren Hatlarını açtık. Kayacık Lojistik Merkezi ile Konya’yı çok önemli bir lojistik üs haline getirdik” ifadelerini kullandı.

YAKLAŞIK 46 KİLOMETRELİK KONYARAY HAYATA GEÇİRİLİYOR

Kent içi raylı sistemler projeleri kapsamında hayata geçirilecek olan yaklaşık 46 kilometrelik hat uzunluğuna sahip olan Konyaray ile ilgili olarak detaylardan bahseden Uraloğlu, “Konyaray Projesini de başlattık. Toplamda 45,9 kilometre uzunluğundaki projemiz ile; Konya Tren Garı, Kent Merkezi, organize sanayi bölgeleri ve sanayi alanları, havaalanı, lojistik merkez ve Pınarbaşı arasında hem hızlı ve ekonomik toplu taşıma hizmeti vereceğiz hem de yük taşımacılığını geliştireceğiz. Projeyi 3 ayrı etap halinde inşa edeceğiz. Geçen yıl 28 Nisan’da yer teslimini yaptığımız projemizin 1.etabı olan 19,7 kilometrelik Konya Gar-Kayacık Lojistik Merkezi arasına yeni bir hat daha ilave ederek toplam hat sayısını dörde çıkaracağız. 2 Hatta YHT, 2 hatta da Konyaray banliyö ve konvansiyonel tren işletmeciliği yapacağız. Yeni inşa edilmekte olan istasyonları, modern, hızlı ve konforlu işletim sistemi ile bu hat yüzey metro özelliğiyle Konyalıların hizmetinde olacak” ifadelerini kullandı.



Bakan Uraloğlu ayrıca, 13 istasyonun bulunduğu Konyaray’ın sanayi bölgesine de hizmet edeceğini böylece mesai giriş-çıkış saatlerinde yaşanılan trafik yoğunluğunun azaltılmasının hedeflendiğini belirtti.



Uraloğlu, İlk etabın ardından Konya 2. ve 3. Sanayi Bölgesi içerisine girecek 2.etaptaki hattın çift hat olarak inşa edileceği, Kaşınhanı-Konya Gar, Kayacık Lojistik- Pınarbaşı arasındaki 3. Etaba ise 4 Hattın yapılmasını planladıklarını da sözlerine ekledi.



BAKANLIĞIMIZ KONYA’YA 55,6 KİLOMETRE RAYLI SİSTEM HATTI KAZANDIRACAKTIR

Konya’da şehir içi trafik yoğunluğunun azaltılması için hem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın hem de Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yeni projeler geliştirdiğini belirten Uraloğlu, projeler hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Bu hatlar; 20 kilometrelik Selçuk Üniversitesi- Alaaddin Hafif Raylı Sistem Hattı, İlk etabı Büyükşehir belediyemize ihale edilen Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattı’nın 10 kilometre uzunluğundaki 2.etabı, 10 Kilometrelik Necmettin Erbakan Üniversitesi-Alaaddin Raylı Sistem Hattı ve 15,6 kilometre uzunluğunda Fetih Caddesi-Ahmet Özcan Tramvay Hattı’dır. Özetle bakanlığımız Konya’ya 55,6 kilometre raylı sistem hattı kazandıracaktır. Selçuk Üniversitesi-Alaaddin Hattı ile yüksek yoğunluğa sahip koridorda hız ve konforu arttıracak metro hattımız hizmet vereceğiz. Proje çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yürütüyoruz. Konya şehir merkezini ring şeklinde saran Fetih Caddesi tramvay hattı ile mevcut ve planlanan tüm raylı sistem hatlarıyla entegrasyon sağlayarak Konya raylı sistem ağının en efektif biçimde hizmet vermesini sağlayacağız. Hattın projelendirme çalışmaları Bakanlığımız koordinasyonunda Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülmektedir.”

