Köpeği denize atanlara tepki gösterince dayak yedi

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Yeniköy'de bir eğlence mekanı işletmecisi olduğu öğrenilen Mert K., iddiaya göre iki arkadaşıyla birlikte sahilde köpeğini gezdirirken, bir sokak köpeğini, kendilerine saldırdığı gerekçesiyle tekmeleyerek denize attı.

17 Haziran Cuma günü saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, çalıştığı iş yerinin balkonundan bu duruma tanık olan Hilal Kalkan, Mert K. ve arkadaşlarına tepki göstererek polisi arayacağını söyledi.

Kalkan'ın tepkisine aldırmayan Mert K. ve arkadaşları, oradan ayrıldı. Kalkan da arkalarından gitti. Bu sırada Mert K.'nın eşi Merve K. Kalkan'ı dövdü.



Hilal Kalkan, karakola giderek Mert K. ve eşi Merve K.'dan şikayetçi oldu. Denize atılan köpek ise yüzen gençler tarafından kurtarıldı.



"KÖPEĞİN ÇIKAMAYACAĞINI BİLEREK DENİZE ATMAK ÇOK ACIMASIZCA"



Hilal Kalkan, olayı şöyle anlattı:



"Ben sesleri duyunca iş yerimin balkonuna çıktım. Yanında sahibi olan köpek, bir sokak köpeğiyle boğuşuyordu. Köpeğin sahibi, sokak köpeğinin kafasına vurdu, tekmeleyerek denize attı.



İnsanlar müdahale etti, ben de polis çağırmak istedim. Bana küfrettiler, polis gelmeden uzaklaşmak istediler. Köpeği denize attığını kendisi de kabul etti. Çocuklar köpeği denizden çıkardı. Bir köpeği çıkamayacağı bildiği denize atmak çok acımasızca.''

"KAFAMA VURDU, SAÇLARIMI ÇEKTİ, BOYNUM ZEDELENDİ"



Polisi beklemelerini istediği için saldırıya uğradığını ifade eden Hilal Kalkan, ''Denize köpeği atan kişinin eşi arabadan inip bana saldırarak darbetti. İnsanlar ayırdı. Kafama vurdu, saçlarımı çekti. Saçlarım döküldü, boynum da zedelendi'' dedi.

"O KÖPEK ERTESİ GÜN BENİMLE YÜRÜYÜŞ YAPTI"



Kalkan, "En azından bir özür dilenebilirdi, bu köpeğin bakımı üstlenilebilirdi. Ertesi gün o köpek benimle yürüyüş yaptı. Burada bütün hayvanseverler o köpeğe bakıyor. Köpeği sahiplendirmek için paylaşımlar yapıyoruz" diye konuştu.