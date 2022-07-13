Köpeklerden kaçan çocuklara otomobil çarptı

Mersin'de refüjde oyun oynarken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Hüseyin Çiftel ve Ömer Ensar Gümüş panikle yola kaçınca otomobil altında kaldı. Çocuklar hastanede tedaviye alınırken olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberler - DHA 13.07.2022 - 09:52

Köpeklerden kaçan çocuklara otomobil çarptı

Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada refüjde oyun oynayan Hüseyin Çiftel ve Ömer Ensar Gümüş'e sokak köpekleri saldırdı.

Panikleyen çocuklar aniden yola çıkınca Güzin Y. (47) yönetimindeki otomobilin altında kaldı.

Sürücü Güzin Y. yaralanan çocukları hemen aracına alarak Şehir Hastanesi'ne götürdü. Çocuklar tedaviye alınırken Ömer Ensar Gümüş'ün hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, sürücü Güzin Y. gözaltına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BAŞIBOŞ KÖPEKLER ÇOCUĞA SALDIRDI / VİDEO HABER

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