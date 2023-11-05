Kötü koku ihbarı yapıldı, evde ceset bulundu

Ekipler, çilingir yardımıyla eve girdi.



Eve girdiklerinde 58 yaşındaki adamın yaşamını birkaç gün önce yitirdiğini ve kokunun çürümüş cesetten kaynaklandığını belirledi.



58 yaşındaki Aldemir’in cenazesi, araştırılmak üzere Bursa Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.