Kötü koku ihbarı yapıldı, evde ceset bulundu

Bursa’nın İznik ilçesinde, site sakinlerinin kokudan rahatsız olması üzerine bir eve giren polis, 58 yaşındaki Seyit Aldemir’in cansız bedenini buldu.

Kötü koku ihbarı yapıldı, evde ceset bulundu

’nın İznik ilçesinde 58 yaşındaki Seyit Aldemir, yaşadığı evde ölü bulundu.

Olay, İznik ilçesinde sahil yolu üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi.

Site sakinleri, kötü kokular nedeniyle polis ekiplerini aradı.

Kötü koku ihbarı yapıldı, evde ceset bulundu - 1

Ekipler, çilingir yardımıyla eve girdi.

Eve girdiklerinde 58 yaşındaki adamın yaşamını birkaç gün önce yitirdiğini ve kokunun çürümüş cesetten kaynaklandığını belirledi.

58 yaşındaki Aldemir’in cenazesi, araştırılmak üzere Bursa Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

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