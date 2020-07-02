Kurban bağışı fiyatları ne kadar? (2020 Kurban fiyatları)

Kurban Bayramı 31 Temmuz'da başlayacak ve 3 Ağustos'ta son bulacak. Dört gün süren Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlık fiyatları da gündemde.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik kurban fiyatları ve kurbanlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çelik "Kurban Bayramı'nda geçen yıl yaklaşık 800 bin büyükbaş, 2,7 milyon küçükbaş hayvan kesildiğini belirterek, "Bu yıl küçükbaş hayvan kesiminin geçen yıla oranla yüzde 10 civarında artarak 3 milyonu geçeceğini tahmin ediyoruz. Kurban kesecek vatandaşlarımızın içi rahat olsun, kurbanlık sayısında sıkıntı yok" dedi.

KURBAN FİYATLARI NE KADAR?

Çelik, kurbanlık alışverişinde hem yetiştiricilerin hem de alıcı konumundaki vatandaşların memnun olacağı bir süreç geçirilmesi temennisinde bulunarak, şunları söyledi:



"Artan yem maliyetleriyle Covid-19'un birtakım olumsuz etkileri göz önüne alındığında, küçükbaş kurbanlık hayvan fiyatları geçen yıla göre yüzde 10 civarında artabilir. Bölgesel farklılıklardan dolayı da artış oranı illere göre farklı olacaktır. Piyasada ortalama canlı kurbanlığın kilogram fiyatı kuyruklu koyunda 24-25 lira, kuyruksuz koyunda 26-27 lira. Kurbanlık fiyatlarının ortalama 1050-1500 lira olacağını tahmin ediyoruz. Tabii hayvanın koç, teke olmasına ve vasfına göre de fiyatlar çok daha yüksek seviyelere çıkabilir. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da satılamayan ve elde kalan hayvanların Et ve Süt Kurumunca değerinden alınmasını talep ediyoruz."

DİYANET KURBAN BAŞIĞI FİYATLARI



Diyanet İşleri Başkanlığının ve Türkiye Diyanet Vakfının, 2020 yılı vekalet yoluyla kurban hisse kesim bedeli yurt içi için 85 lira artışla 890 liradan 975 liraya, yurt dışı için 100 lira artışla 725 liradan 825 liraya çıktı.



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş vekalet yoluyla kurban kesimi için "Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 975 Türk lirası, yurt dışı 825 Türk lirası olarak belirledik. Vatandaşlarımız 'tdv.org' ve 'bagis.tdv.org' adreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra 'Android' ve 'Apple Store' mağazalarından indirilebilen mobil bağış uygulamamızdan kurban vekaletlerini verebilecekleri gibi, il ve ilçe müftülükleri, Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri, din görevlilerimiz, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılım sağlayabilirler" dedi.



TÜRK KIZILAY KURBANLIK FİYATLARI



Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kurban vekaletlerinin "kızılay.org.tr" web sitesinden kredi kartıyla kurban hesaplarına banka havaleleriyle banka şubelerinden ve PTT'den veya Kızılay'ın ülke genelindeki şubeleri ve temsilcilikleri aracılığıyla verilebileceğini, 168 numaralı ücretsiz çağrı merkezinden de vekaletle kurban kesimi konusunda bilgi alınabildiğini kaydetti.



"Bu yıl kurban paylarımızın maliyetlerini yurt içi 1050, yurt dışı 850 lira olarak belirledik." diyen Kınık, "Yurt içi ve yurt dışı kurban bedellerinin farklı olması, yurt dışındaki tedariklerle ilgili fiyatların dünyanın çeşitli yerlerinde farklılık arz etmesi ve toplam havuzun ortalamasının 850 lira olmasından kaynaklanıyor. Yurt içindeki 1050 lira ise Türkiye'de kurbanlık olarak keseceğimiz hayvanlarımızın et ağırlığının diğer hayvanlardan çok daha yüksek olmasından kaynaklanıyor." şeklinde konuştu.



DARÜŞŞAFAKA KURBAN FİYATLARI



Vekaleten kurban bağışı kesim fiyatını 1.500 TL olarak belirleyen Darüşşafaka'nın internet sitesinde bağış süreciyle ilgili yer alan bilgiler şöyle:



"Adak bağışınız yedi hissede bir büyükbaş kesimi olarak gerçekleştirilmektedir. 1.500 TL bir hisse bedelinin bağış tutarıdır. Adak etleri, okulumuzun yemekhanelerinde kullanıldığı için, kesimler tek tek değil, gruplar halinde yapılmaktadır.



Öğrencilerimizin tatilde olduğu yaz döneminde yaptığınız adak bağışlarının kesimi ise öğrencilerimiz okula döndükten sonra gerçekleştirilir. Kesimden önce adak kurban bağışında bulunan bağışçılarımız, kesim yeri ve saati hakkında telefon veya email ile bilgilendirilir. Dileyen bağışçılarımız, dini kurallara uygun olarak modern mezbahalarda gerçekleştirilen kesimlere katılabilir. Kesime katılamayan bağışçılarımızla kesim tutanakları daha sonra email yoluyla paylaşılır."



LÖSEV KURBAN BAĞIŞI FİYATI



Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) bu sene kurban bağışı fiyatlarını 1.250 TL olarak belirledi. Kurban bayramı bağışların LÖSEV'in internet sitesindeki bağış sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

VEKALETLE KURBAN KESİM FİYATLARI AÇIKLANDI