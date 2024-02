Kurum: İstanbul’un fetret dönemini bitirecek

Murat Kurum, Ataşehir'de bir otelde düzenlenen, Uluslararası Vuslat Platformu'nun "Ufuktaki Yeni Türkiye İstanbul Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, son 5 yılda İstanbul'a büyük tahribat yapıldığını söyledi.



Şehrin kendi kimliğinden, tarihinden ve ruhundan uzaklaştırıldığını belirten Kurum, "Bugün burada bulunan sizlerin, Uluslararası Vuslat Platformu'nun entelektüel birikimiyle, irfanıyla, derin tecrübeleriyle bu şehirdeki tahribatı durduracak, İstanbul'umuzu gerçek kimliğine yeniden kavuşturacağız." dedi.



Kurum, 14 Ağustos 2001'den beri milletin değerlerine yaslandıklarını, bugünlere öyle geldiklerini kaydederek, o günden bugüne milletin iradesini yansıtan ve millet iradesine yaslanan bir temsil sistemi ile siyaseti hakim kıldıklarını dile getirdi.



Aziz milletin sesine asla yabancı kalmadıklarını kaydeden Kurum, "Bize oy versin ya da vermesin tüm kesimlerin hukukunu hiçbir ayrım yapmadan vicdani bir hassasiyetle koruduk. Milletimiz, geçmişindeki dayatmaları en acı şekilde tecrübe etti. Bu yüzden tüm dayatmaların, vesayet odaklarının karşısında hep dimdik durduk." diye konuştu.



Milletin değerlerine, farklı inanç ve kültürlerine, farklı siyasi tercihlerine en ufak bir saygısızlıkta ve dayatmada bulunanın aralarında yeri olmayacağını vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:



"Bugün Türkiye 85 milyon vatandaşıyla büyük ve güçlüyse bu, 1000 yıldır var olan kardeşlik ikliminin korunması ve yaşatılmasıyla mümkün olmuştur. Her zaman bu birlik ve beraberliğin, bu adalet ve dayanışmanın da sancaktarı olduk, savunucusu olduk. Etle tırnak gibi olan her bir vatandaşımızın arasına nifak sokanlara fırsat vermedik. Geçtiğimiz 22 yıllık süre zarfında milletimizin sesine sağır kalmadık, milletimizin beklentilerine yabancı olmadık. Milletimiz de tüm seçimlerde bizlere inandı, güvendi ve liyakatli olan kadrolarımıza bu ülkenin idaresini teslim etti. İnşallah 31 Mart’ta da İstanbullu kardeşlerimiz İstanbul’un fetret dönemini bitirecek, emaneti yeniden ehline teslim edecektir."



"HEM FİZİKEN TAHRİP OLDU HEM DE RUHEN YIPRATILDI"



Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Kurum, AK Parti belediyecilik anlayışıyla hiçbir şehri gürültüye, estetikten yoksunluğa, çirkinliğe ve çarpık yapılaşmaya terk etmediklerini söyledi.



Her şehri ve ilçeyi, huzurun, barışın, estetiğin, mimarinin merkezleri haline getirdiklerini anlatan Kurum, geçmişle geleceği aynı potada buluşturan, modern ile tarihi barıştıran, yeşil ile yapıyı kaynaştıran, insan ile şehri bütünleştiren bir şehircilik anlayışını Türkiye'nin tamamına yaydıklarının altını çizdi.



Kurum, İstanbul'un 2019'dan bu yana ehliyetsiz ve liyakatsiz ellerde güzel şeylerden mahrum bırakıldığını belirterek, "Son 5 yılda İstanbul’un nasıl bir fetret devri yaşadığını, nasıl bir yıkıma uğradığını en iyi sizler bilirsiniz. Şehirler de insanlar gibidir. Şehirlerin bedenleri zarar gördüğü gibi ruhları da zarar görebilir. Son beş yılda İstanbul hem fiziken tahrip oldu hem de ruhen yıpratıldı." dedi.



İstanbulluların şehri ehliyetsiz ve liyakatsiz ellerden kurtaracağına ifade eden Kurum, şöyle konuştu:



"Bizim yönetimimizde inşallah İstanbul, Mimar Sinan’ın ufkundaki, estetiğindeki, tasavvurundaki bir İstanbul olarak Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehri olacaktır. İnşallah 28 Mayıs'ı 31 Mart’la birleştireceğiz, 'merkezden yerele istikrar' diyeceğiz. Uzaktan değil yerinden yönetimi İstanbul'la, İstanbullularla yeniden buluşturacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonundan kopmuş olan İstanbul'umuzun yönetimini yeniden devralacak, aziz İstanbullulara en güzel hizmetleri götürmeye devam edeceğiz."



Kurum, merkezde ve yerelde yapılan mücadelenin yanında Türkiye'nin mazlumların ve mağdurların yanında durmayı başarmış bir ülke olduğunu dile getirdi.



Tüm insanlığın gözleri önünde Filistin ve Gazze’de yaşanan katliamlara millet ile devletin sessiz kalmadığını aktaran Kurum, Türkiye'nin dünyanın ayağa kalkması amacıyla tüm uluslararası arenada Gazze'deki soykırımın durması ve duyulması için öncü bir ülke olduğunu sözlerine ekledi.



