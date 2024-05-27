Kutlamaları izleyen küçük çocuğa araba çarptı

Adıyaman’da bir şahıs, Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutladığı esnada yol kenarındaki küçük çocuğa otomobiliyle çarptıktan sonra kaçtı.

Kutlamaları izleyen küçük çocuğa araba çarptı

’ın şampiyonluğunu kutlayan şahsın kullandığı otomobil, Gölbaşı Caddesi Eskisaray Camii yakınlarında yol kenarında kutlama yapan taraftarları izleyen 9 yaşındaki Ahmet Sami A.’ya çarptı.

Şahıs küçük çocuğa çarptıktan sonra hızla olay yerinden kaçarken, çarpmanın şiddetiyle yaralanan küçük çocuğun yardımına kutlama yapan taraftarlar koştu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan küçük , Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Küçük çocuğa çarparak kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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